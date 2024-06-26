NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş Erkek Basketbol, 4 isimle yollarını ayırdı

Beşiktaş Emlakjet, Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Erkek Basketbol, 4 isimle yollarını ayırdı

Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...