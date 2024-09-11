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Beşiktaş heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu, Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Beşiktaş heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

heyeti bugün Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı heyeti Beştepe'de kabul etti

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şunları ifadeleri yer verdi:

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat’la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum." dedi.. Erdoğan, "121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş’a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

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