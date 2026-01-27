Beşiktaş'ı yerden yere vurdular, "Sabır taşı çatladı, çatlayacak"

BU TAKIM NASIL KURULDU?

"Taylan Bulut'un 6 milyon euroluk bir oyuncu gibi değil, amatörce penaltı yaptırması ise ayrı bir facia. İnsan ister istemez soruyor: Bu takım nasıl kuruldu?

İdari ve mali açıdan o kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldı ki, artık kötü yazmak bile insanın içinden gelmiyor. Ama kayyımla yönetilen bir Eyüpspor'u bile yenemiyorsan, artık bu camianın sesine kulak vermek zorundasın. Bu iş böyle gitmez." (Sinan Vardar-Fotomaç)

HEM YETERSİZ HEM DE İSTEKSİZ

Dünkü maç Beşiktaş teknik heyetinin ve yönetiminin kesinlikle ders çıkarması gereken bir akşamdı. Kadro ile ilgili radikal hamleler şart. Taylan ve Mustafa çok genç oyuncular olabilir ancak şu anda asla Beşiktaş seviyesinde hatta Süper Lig düzeyinde bile değiller. Kaleci Ersin kesinlikle güven vermiyor. Gökhan Sazdağı, Svensson’u bile aratıyor. Beşiktaş’ta kaliteli oyuncular gidiyor vasat ve yetersiz isimler kalmaya devam ediyor. Sadece oyuncu grubu değil teknik ekip de eleştirilmeli bu kadar çok öne geçip de skoru koruyamayan ve öne geçtikten sonra 16 puan kaybeden Beşiktaş rakiplerin bu kadar topla oynamasına nasıl izin veriyor? Bu takım ne çalışıyor? Gerçekten cevap bekleyen o kadar çok soru var ki... (Güntekin Onay - Hürriyet)