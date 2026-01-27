Beşiktaş'ı yerden yere vurdular, "Sabır taşı çatladı, çatlayacak"
27.01.2026 09:20
Karşılaşma yoğun yağmur altında oynandı
Beşiktaş'ın bir çok oyuncuyu göndermesi ve geciken transferlerinin ardından puan kaybetmesi taraftarı isyan ettirdi. Peki spor yazarları ne dedi? İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Siyah beyazlı taraftarlar puan kaybı sonrası yönetimi istifaya davet etti. Spor yazarları da yönetime eleştiriler de bulundu.
MOTİVASYON YOK, HEDEF YOK
"Düşünsenize ilk yarı bitiyor ligde, Beşiktaş takımın yarısını gönderiyor... Hepsi de iyi kulüplere transfer oldular, buraya dikkat! Hadi bunlar normal diyelim... Peki gidenlerin yerine neden kimse alınmaz... Bir takım daha da güçsüz, kanatsız, kolsuz, bacaksız hale nasıl getiriliyor! Bunu nasıl başardılar? Şöyle; teknik kadro ayrı transfer çalışmasına bakıyor, yönetim tarafı ayrı. Sonuç yok! Kaybeden kim Beşiktaş, ki artık transfer yapsa ne olacak! Bu takıma kim gelmek ister ki. Motivasyon yok, hedef yok. Oyuncular kafasına göre oynuyor! Kulübe vahim durumda. Kale dertli." (Sabah-Murat Özbostan)
SABIR TAŞI ÇATLADI, ÇATLAYACAK
Rafa'dan iyi bir on numara, Gedson'dan iyi bir orta saha, Paulista'dan iyi bir stoper, Mert Günok'tan iyi bir yerli kaleci bulamazlarsa, Başkan Adalı ve Sergen Yalçın kimseye dertlerini anlatamazlar. Çünkü milyonlarca Beşiktaşlı kahroluyor, üzülüyor. Sabır taşı çatladı, çatlayacak. (Turgay Demir - Fotomaç)
Beşiktaş Salih Uçan'ın üzüntüsü
BU TAKIM NASIL KURULDU?
"Taylan Bulut'un 6 milyon euroluk bir oyuncu gibi değil, amatörce penaltı yaptırması ise ayrı bir facia. İnsan ister istemez soruyor: Bu takım nasıl kuruldu?
İdari ve mali açıdan o kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldı ki, artık kötü yazmak bile insanın içinden gelmiyor. Ama kayyımla yönetilen bir Eyüpspor'u bile yenemiyorsan, artık bu camianın sesine kulak vermek zorundasın. Bu iş böyle gitmez." (Sinan Vardar-Fotomaç)
HEM YETERSİZ HEM DE İSTEKSİZ
Dünkü maç Beşiktaş teknik heyetinin ve yönetiminin kesinlikle ders çıkarması gereken bir akşamdı. Kadro ile ilgili radikal hamleler şart. Taylan ve Mustafa çok genç oyuncular olabilir ancak şu anda asla Beşiktaş seviyesinde hatta Süper Lig düzeyinde bile değiller. Kaleci Ersin kesinlikle güven vermiyor. Gökhan Sazdağı, Svensson’u bile aratıyor. Beşiktaş’ta kaliteli oyuncular gidiyor vasat ve yetersiz isimler kalmaya devam ediyor. Sadece oyuncu grubu değil teknik ekip de eleştirilmeli bu kadar çok öne geçip de skoru koruyamayan ve öne geçtikten sonra 16 puan kaybeden Beşiktaş rakiplerin bu kadar topla oynamasına nasıl izin veriyor? Bu takım ne çalışıyor? Gerçekten cevap bekleyen o kadar çok soru var ki... (Güntekin Onay - Hürriyet)
Sergen Yalçın
SADECE HAYAL KIRIKLIĞI
Biz mi seçiçiyiz, yoksa ince eleyip, sık mı dokuyoruz! Beşiktaş’ın kadrosuna bakıyoruz, bireysel anlamda yetenekli oyuncu sayısı az değil. Hangisini saysak... Cerny, El Bilal Toura, Orkun Kökçü, Rashica, Emirhan, Djalo, Kartal Yılmaz var yani, yok değil. Gelin görün ki, Süper Lig’de sıkıntılı bir süreç yaşayan Eyüpspor karşısında koca ilk yarıda üretimden yoksun, savunmadan çıkarken zorlanan, rakip savunmayı aşamayan bir Beşiktaş izledik! Diyeceksiniz, topla oynama yüzde 61 Kartal’ın lehine... Olsa ne olur, olmazsa ne olur, bir golün, kaleyi bulan bir şutun dışında ne var ki, sadece hayal kırıklığı! (Bilal Meşe - Milliyet)