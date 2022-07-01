Beşiktaş'ın 2022-23 sezonu formaları tanıtıldı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların lansmanını yaptı. Lansman TFF'nin Riva Tesisleri'nde yapıldı.

Lansmana; Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Serhan Çetinsaya, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, Sayman Üye, Mali İşler Finans ve IT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcsı Cenk Sümer, teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcular ile forma göğüs sponsoru Rain'in Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır katıldı.



Lansmanda, teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necip Uysal, Kenan Karaman ve Umut Meraş, 2022-23 sezonu formalarını basın mensuplarına tanıttılar.



Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Umarım formalarımızı beğenmişsinizdir. Formalarımız gerçekten güzel. Bu anlamda bütün Beşiktaş camiasını bu formalardan almaya davet ediyoruz. Özellikle üçüncü formamız dışarıda da her zaman herhangi bir etkinlikte de giyilebilecek bir forma. Bir diğer çubuklu formamız özlenen ve çıkarılması için yönetimimize talepte bulunulan bir formaydı. O yüzden o formanın da çok rağbet göreceğini düşünüyoruz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi işleri nedeniyle bu lansmana katılamadı. Bütün basın mensubu arkadaşlarımıza, sponsorumuz Rain'e selamlarını ve teşekkürlerini iletti. Bütün sponsorlarımıza Beşiktaş'a katkı verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Rain sponsorluğunun gerçekleşmesinde emeği olan Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy'a teşekkür ediyorum."



Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Mutluşan Ferah ise, "Önümüzdeki yıl 120. yılımızı kutlayacağız. Bu sene Rain ile bu sezona başlıyor olmaktan ve Türk futbol tarihinin en büyük sözleşmesini gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hepinizin huzurunda bize desteklerinden dolayı Rain'e teşekkür ediyorum. Güzel bir sene güzel bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır da, Beşiktaş'ın iki yıl boyunca göğsünde Rain'i taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Beşiktaş ile iş birliğimizin yeni sezonda ligimize heyecan katacağını düşünüyoruz. İki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Rain olarak Türk sporuna desteklerimizi sürdüreceğiz. Türkiye'de sektörümüzde güvenle büyürken, kripto piyasasının potansiyeline olan inancımızı ve ülkemize duyduğumuz güveni gösteren birçok adım atıyoruz. Bu çerçevede önemli sponsorluklar ve iş birlikleriyle de Türkiye'ye katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON FORMALARINI TANITIM FİLMİYLE DUYURDU