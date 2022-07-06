Beşiktaş'ın 5'inci transferi Muleka, bu akşam İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, transfer döneminin 5. transferini bitirmek üzere.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek.

Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.



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