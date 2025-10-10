Beşiktaş'ın aksayan kanadı: Yedek kulübesi

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftada oynadığı 7 maçta 13 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakip ağları 12 kez sarsarken, filelerinde 9 gole engel olamadı. Kartal’ın kaydettiği 12 golün 10’unu müsabakalara 11’de başlayan futbolcular attı.



KULÜBEDEN KATKI GELMİYOR



Kadro derinliğini ve kaliteli ayakları artırmak isteyen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer dönemini bekliyor. Başarılı teknik adam, bunun yanında oyuncu değişikliklerinden de istediği verimi alamadı. Ligde 6 maçta 21 kez oyuna müdahalede bulunan Yalçın, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı gördü.



Avrupa maçlarından dolayı ertelemelerin olması sebebiyle Beşiktaş adına sezonun ilk maçı olan Eyüpspor müsabakasında ise siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’di. Kara Kartal, bu maçta 5 kez oyuncu değiştirdi ancak gol ya da asist üretilemedi.



GOLLER JOTA SILVA VE CENGİZ ÜNDER'DEN



Siyah-beyazlılarda 2 mücadelede oyuna sonradan dahil olan Jota Silva ile 4 karşılaşmada kulübeden gelen Cengiz Ünder birer gol kaydetti.



Başakşehir maçının 73. dakikasında Rafa Silva’nın yerine oyuna giren Cengiz, uzatma dakikalarında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, bu golle hem siyah-beyazlı kariyerinin ilk golünü kaydetti hem de Kartal’ın ligde ağları sarsan tek yerli futbolcusu ünvanını aldı.



Sergen Yalçın, transferin son gününde kadroya dahil edilen Jota Silva’yı ise Göztepe ve Kocaelispor maçlarında yedekten sahaya sürdü. Jota, Kocaelispor karşılaşmasının uzatma dakikalarındaki golüyle takımı adına 3-1’lik skoru tayin eden isim oldu.