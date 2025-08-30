Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu belli oldu: Sakatlanan Paulista için açıklama

Beşiktaş Kulübü, Lausanne maçında sakatlanan Gabriel Paulista’nın arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:



"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. "



