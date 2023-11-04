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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Antalyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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'ın maçı kamp kadrosu belli oldu. 

Aboubakar, Colley, Amartey, Masuaku ve Ghezzal sakatlıktan dolayı, Amir ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. 

Tayyip Talha Sanuç ise uzun süre sonra listeye girdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Uzun süre sahalardan uzak kalan futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, geri dönüş sürecinin yaklaşması sebebiyle takımımızla birlikte Antalya kafilesinde yer almıştır. Tayyip Talha Sanuç, maç kadrosunda yer almayacaktır." denildi. 

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