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Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu duyuruldu: 3 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu duyuruldu: 3 eksik

Trendyol 'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak , maçın kamp kadrosunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlıların açıkladığı kamp kadrosunda 3 isim yer almıyor.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gabriel Pauliste ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı. Öte yandan kulüpten ayrılacağı iddia edilen Can Keleş de Antalya'ya götürülmedi. 

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