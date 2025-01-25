Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu duyuruldu: 3 eksik
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın kamp kadrosunu açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlıların açıkladığı kamp kadrosunda 3 isim yer almıyor.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gabriel Pauliste ile Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı. Öte yandan kulüpten ayrılacağı iddia edilen Can Keleş de Antalya'ya götürülmedi.
📋 Onvo Antalyaspor maçı kamp kadromuz.#ANTvBJK pic.twitter.com/SceqpkTWlc— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 25, 2025
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