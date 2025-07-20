Beşiktaş'ın Avrupa hazırlığı başladı: 4 gün sonra sezonun ilk resmi maçı
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına salonda yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.
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