Beşiktaş'ın Avrupa hazırlığı başladı: 4 gün sonra sezonun ilk resmi maçı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.



Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına salonda yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.