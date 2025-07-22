Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu: 4 futbolcu yer almadı
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçları için UEFA’ya kadrosunu bildirdi.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçları için UEFA’ya kadrosunu gönderdi. Açıklanan listede 4 futbolcu yer almadı.
Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yok.
Listede yer alan futbolcular:
Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu
Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek, Tayfur Bingöl
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş, Rafa Silva
Forvet: Tammy Abraham
MAÇ NE ZAMAN?
Arda Turan çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş perşembe akşamı 21.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak.
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