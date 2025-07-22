NTV.COM.TR

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu: 4 futbolcu yer almadı

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçları için UEFA’ya kadrosunu bildirdi.

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu: 4 futbolcu yer almadı

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçları için ’ya kadrosunu gönderdi. Açıklanan listede 4 futbolcu yer almadı. 

Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yok.

Listede yer alan futbolcular:

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, David Jurásek, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Keny Arroyo, Can Keleş, Rafa Silva

Forvet: Tammy Abraham

MAÇ NE ZAMAN?

Arda Turan çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş perşembe akşamı 21.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacak. 

Beşiktaş'ın Avrupa kadrosu belli oldu: 4 futbolcu yer almadı - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...