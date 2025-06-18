Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de sezonu 62 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanmıştı.



Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak olan ve 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kampa girecek olan siyah - beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.



İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın rakibi, Shakhtar - Ilves eşleşmesinin kazananı oldu.

ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, Ilves eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

MAÇ PROGRAMI



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.