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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi play-off rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında İsviçre’nin Lugano takımı, Sırbistan ekibi Partizan'ı uzatmalara giden karşılaşmada eleyerek play-off'ta 'ın rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maç 22 Ağustos’ta, rövanş maçı ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

İsviçre ekibi Lugano, geçen sezon Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alırken; bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti.

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