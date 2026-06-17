Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
17.06.2026 14:13
Son Güncelleme: 17.06.2026 14:21
Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele edecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Midtjylland ile mücadele edecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşti.
Beşiktaş, Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz'da evinde, rövanş maçını ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.
TANIDIK BİR İSİM VAR
Danimarka Ligi'nde geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'da milli futbolcu Aral Şimşir forma giyiyor.
BEŞİKTAŞ'TAN İLK DEĞERLENDİRME
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen kura hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Oyuncularımıza güveniyoruz. Hocamıza çok çok fazla güveniyoruz. Hocamız bu tür elemeleri defalarca oynamış, Konferans Ligi'nde iki defa final görmüş bir teknik direktör. Hafta arası oynanan maçlara iyi hazırlık yaptığını biliyoruz, iki defa İtalya Kupası finaline yükseldi, birini kazandı. Kimseden çekineceğimiz bir durum yoktur."
MUHTEMEL RAKİPLER KİMLERDİ?
Midtjylland
Anderlecht
Viktoria Plzen
Vojvodina-Ferencvaros galibi
Karabağ-Vestri galibi