Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi: Taraftartan tepki!

3 DEĞİŞİKLİK

Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre ekibiyle oynanan ilk maça göre 11'de 3 değişikliğe gitti.



Norveçli teknik adam, sakatlığını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson'u yeniden ilk 11'de görevlendirirken, Taylan Bulut ise hücumun sağında şans buldu.



Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i yedek kulübesine çekti.



Kaleyi tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a emanet eden 52 yaşındaki çalıştırıcı, savunmayı Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile kurdu.



Orta sahada Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim eden Ole Gunnar Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı görevlendirdi.



Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve David Jurasek yer aldı.