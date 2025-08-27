Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi: Taraftartan tepki!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için kritik maça çıktı. 1-1'in rövanşında evinde 1-0 mağlup olan siyah beyazlılar Avrupa'ya veda etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için kritik maça çıktı.
Siyah beyazlılar deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lausanne'ı konuk etti.
Beşiktaş, kendi evinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçın tek golü konuk ekipten Oyedeji'den geldi.
Siyah beyazlılar Felix Uduokhai'ın 46. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle uzun süre maçı 10 kişi oynadı.
Beşiktaş taraftarı kendi futbolcularını yuhalarken, rakip takımı alkışladı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
16' Rafa Silva maçın ilk sarı kartını gördü.
30' Beşiktaş'ta Ndidi'ye de sarı kart çıktı.
45+1' Konuk ekip Lausanne, Oyedeji'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İKİNCİ DEVRE
46' İlk yarının ilk dakikasında Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, kırmızı kart gördü.
72' Lausanne ceza yayında topal buluşan Abraham'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.
73' Joao Mario'nun yerine Demir Ege oyunda.
85' Taylan'ın yerine Kartal oyuna dahil oldu.
90+5' Maç sona erdi.
3 DEĞİŞİKLİK
Ole Gunnar Solskjaer, İsviçre ekibiyle oynanan ilk maça göre 11'de 3 değişikliğe gitti.
Norveçli teknik adam, sakatlığını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson'u yeniden ilk 11'de görevlendirirken, Taylan Bulut ise hücumun sağında şans buldu.
Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i yedek kulübesine çekti.
Kaleyi tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a emanet eden 52 yaşındaki çalıştırıcı, savunmayı Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile kurdu.
Orta sahada Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Emirhan Topçu'ya formayı teslim eden Ole Gunnar Solskjaer, hücumda ise Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı görevlendirdi.
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve David Jurasek yer aldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Taylan, Orkun, Ndidi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Oyedeji, Diakite.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Uefa