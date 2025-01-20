Beşiktaş'ın Avrupa maçı: Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao maçında takımın başında ilk resmi maçına çıkacak. Öte yandan müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. İşte, Beşiktaş'ın Avrupa maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş–Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi maçı, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayımlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile sahasında oynayacağı maçta Avusturyalı Hakem Julian Weinberger düdük çalacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Weinberger'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine Avusturya Futbol Federasyonundan Stefan Ebner oldu.



Mücadelede VAR koltuğunda Manuel Schuettengruber, AVAR'da da Alan Kijas görev yapacak.

