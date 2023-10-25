NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kadrosu açıklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. grup maçında deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 7 eksik bulunuyor.

İşte kadroda olmaya isimler:

Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan (Sakat)

Valentin Rosier (Cezalı)

Umut Meraş Tayfur Bingöl (Avrupa listesinde yoklar)

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

Galatasaray'da Icardi'den Bayern Münih maçı sonrası paylaşım: Bu proje büyük zaferler getirecek

Galatasaray'da Icardi'den Bayern Münih maçı sonrası paylaşım: Bu proje büyük zaferler getirecek

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...