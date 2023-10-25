Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. grup maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kadroda 7 eksik bulunuyor.
İşte kadroda olmaya isimler:
Daniel Amartey, Eric Bailly, Salih Uçan (Sakat)
Valentin Rosier (Cezalı)
Umut Meraş Tayfur Bingöl (Avrupa listesinde yoklar)
BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.
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