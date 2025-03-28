Beşiktaş'ın büyük maç karnesi dikkat çekici

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sorunların ardından ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan ve Avrupa kupalarına da veda eden Beşiktaş, ligin ilk beş sırasındaki rakiplerine sadece bir kez kaybetti.



"Kara kartal" Süper Lig'in ilk 5 sırada bulunan Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor ve ikas Eyüspor ile oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.



Ligde averajla dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş, söz konusu müsabakalardan 13 puan çıkarmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.



Galatasaray, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplarken Fenerbahçe ise oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve 4 puan kazanabildi.



FENERBAHÇE'Yİ TEK GOLLE GEÇTİ



Beşiktaş, ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi sezonun ilk yarısında 1-0'lık skorla yendi.



Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertli rakibini Alex Oxlade-Chamberlain'in golüyle yenen siyah-beyazlılar, bir sezonun ardından derbide 3 puan kazandı.



Bu sezonki ilk derbi galibiyetini alan Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı dört müsabakayı da kaybetmişti.



SADECE GALATASARAY'A KAYBETTİ



Beşiktaş, ligde ilk beş sıra içinde olan rakiplerinden yalnızca Galatasaray'a yenildi.



Sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



"Kara kartal", sarı-kırmızılı rakibini yenerek rövanşı almak istiyor.



EYÜPSPOR VE SAMSUNSPOR'A KARŞI 10 PUAN TOPLADI



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı oyunla bu sezon dikkatleri üzerine çeken Reeder Samsunspor ile ikas Eyüpspor'a karşı önemli bir üstünlük kurdu.



Siyah-beyazlılar, Eyüpspor'a karşı çıktığı iki müsabakayı da kazanmayı bildi. "Kara kartal", tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de averajla beşinci sırada olan İstanbul temsilcisini, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yendi.



Siyah-beyazlılar, üçüncü basamakta bulunan Samsunspor'u ise deplasmanda 2-0 yenerken, sahasında 0-0 berabere kaldı.



Beşiktaş, söz konusu iki takımla oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan toplamayı başardı.



LYON VE BILBAO'YU DA YENDİ



Beşiktaş, inişi çıkışlı geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde de zorlu takımlara karşı da önemli galibiyetlere imza attı.



Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst idaresinde Fransa deplasmanında Olimpik Lyon'u 1-0'lık skorla yenmişti.



"Kara kartal" Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında ise konuk ettiği İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçmişti.



Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde elde ettiği bu iki galibiyet, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.