Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Siyah-beyazlılar mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy

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Kulüpten paylaşılan kadroda, Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Necip Uysal'ın yanı sıra tedavisi devam eden Alex-Oxlade Chamberlain, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Vincent Aboubakar, Fransa'nın Marsilya takımına kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Jean Onana, kadro dışı bırakılan Valentin Rosier ile sarı kart cezalısı olan Salih Uçan yer almadı.