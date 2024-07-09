Beşiktaş'ın Ciro Immobile teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları sürerken transfer çalışmaları hız kazandı.

Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Ayrıca İtalyan futbolcunun da Lazio'dan ayrılmak istediği kaydedildi.

İtalyan ekibin 2026'da sözleşmesi bitecek olan Immobile için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüye toplam 12 milyon euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme önereceği ifade edildi.

Lazio formasıyla 340 resmi maça çıkan Immobile, bu mücadelelerde 207 gol atıp, 54 asistlik katkı sağladı.