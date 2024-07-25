Beşiktaş'ın Clement Lenglet planı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi sol stoper, bek ve kanat forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların Barcelona forması giyen Clement Lenglet'i kiralamak için gündemine aldığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI



Son 2 sezonu Premier Lig'de kiralık geçiren Lenglet'in yüksek maaşını göz önünde bulunduran Beşiktaş, Barcelona ile maaş paylaşım formülü üzerine görüşme yürütüyor.

Yıllık 6 milyon euroluk ücreti olan Fransız stoper için siyah-beyazlılar yarısından biraz azını karşılamayı taahhüt ediyor.

HERMOSO YENİDEN GÜNDEMDE

Ayrıca Napoli'ye transferi iptal olan Mario Hermoso'yla da yeniden temasa geçildiği kaydedildi.

Bonservisini elinde bulunduran İspanyol stopere daha önce 2+1 yıllık sözlmeşe ve sezon başına net 3 milyon euro maaş teklif edilmişti.