Beşiktaş'ın Clement Lenglet planı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi sol stoper, bek ve kanat forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların Barcelona forması giyen Clement Lenglet'i kiralamak için gündemine aldığı öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI
Son 2 sezonu Premier Lig'de kiralık geçiren Lenglet'in yüksek maaşını göz önünde bulunduran Beşiktaş, Barcelona ile maaş paylaşım formülü üzerine görüşme yürütüyor.
Yıllık 6 milyon euroluk ücreti olan Fransız stoper için siyah-beyazlılar yarısından biraz azını karşılamayı taahhüt ediyor.
HERMOSO YENİDEN GÜNDEMDE
Ayrıca Napoli'ye transferi iptal olan Mario Hermoso'yla da yeniden temasa geçildiği kaydedildi.
Bonservisini elinde bulunduran İspanyol stopere daha önce 2+1 yıllık sözlmeşe ve sezon başına net 3 milyon euro maaş teklif edilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş