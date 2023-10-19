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Beşiktaş'ın derbi 11'i şekilleniyor

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisinin kadrosu netleşiyor. Sakatlıklarını atlatan Mert Günok ve Gedson Fernandes karşılaşmaya ilk 11’de başlayacak. Savunma hattının Onur, Amartey, Colley ve Masuaku’dan oluşması bekleniyor.

Beşiktaş'ın derbi 11'i şekilleniyor

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftası - derbisine sahne olacak.

İlk 8 haftanın ardından 16 puan ile 4. sıradaki siyah-beyazlılar, 22 puanlı Galatasaray’ın 6 puan gerisinde.

Derbiyi kazanarak şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Beşiktaş’ta Eric Bailly ve Salih Uçan forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan Mert Günok ve Gedson Fernandes hazır durumda.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz, kaleyi Mert’e emanet edecek.

SAVUNMA VE HÜCUM HATTI

Savunmayı Onur, Amartey, Colley ve Masuaku’dan oluşturmayı planlayan Yılmaz, orta sahada Amir, Gedson ve Chamberlain’i sahaya sürebilir.

Hücum hattında ise Rachica, Cenk ve Aboubakar formaya en yakın isimler.

Hazır durumda olan Ghezzal, Muleka ve Rebic derbide Yılmaz’dan şans bekleyecekler.

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