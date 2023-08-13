Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında anılıyor (Süleyman Seba kimdir?)

1954'te 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bırakan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. 1984 yılında Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldığı başkanlık görevinde 16 yıl kesintisiz şekilde Beşiktaş Kulubü'nün başkanı oldu. Beşiktaş'a hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet ederek sayısız başarıya imza atan Süleyman Seba, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 13 Ağustos 2014 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti.