Beşiktaş'ın efsane ismi canlı yayında isyan etti: "Sergen Yalçın benim yerimde olsa daha ağır konuşur, yeter!"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanına çıktı.



Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra kaydetti.



Bu skorun ardından yenilmezlik serisini 6 maça yükselten Göztepe, puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Bu sezon ikinci kez yenilen ve 2 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 6 puanla 10. basamakta yer buldu.



Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasını böyle takip etti.

İşte Kahveci'nin yorumları:



"BEŞİKTAŞ'IN 5 ADIM ÖNÜNDEYDİ"



"Bugün hak ederek kazanan, çok güzel bir atmosferde oynanan maçla başından sonuna kadar ciddi oynayan, teknik olarak, taktik olarak, disiplin olarak, fizik olarak, tempo olarak, istek ve arzu olarak her anlamda Beşiktaş'ın 5 adım önündeydi Göztepe. Sonradan giren oyuncuların bile iyi oynadığı Göztepe futbol takımını, Stoilov'u, taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir galibiyet, bu kadar net bir şekilde kazanılır. Dakika 1'den 95'e kadar maçı bırakmadılar. 94. dakikada Stoilov "Basın" diyor, basıyorlar. Maçı yönetti. Beşiktaş takımı da çok güzel izledi!"



"YASAKLADIYSANIZ SÖYLEYİN"



"4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin."

Beşiktaşlı futbolcuların Göztepe'nin golü sonrası yaşadığı üzüntü

"SERGEN YALÇIN BENİM YERİMDE OLSA DAHA AĞIR KONUŞUR"



"Dünya üzerinde spor yorumcularını bu kadar tekrara düşüren tek takım Beşiktaş'tır ve negatif anlamda. Artık yeter. Sergen Hoca geldi, 3 maç 1 galibiyet. 3 maç 3 puan. Deplasmanda 2 maç, 0 gol. Puanı bırak 0 gol! Sergen Yalçın benim koltuğumda otursa bu Beşiktaş'a daha ağır konuşur."



"BÖYLE FUTBOL MU OYNANIR?"



"Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak! Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak" dediniz. "Şampuan atmayacak" dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylülde ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçında dördüncü hakeme itirazlarda bulunurken...