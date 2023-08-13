Beşiktaş'ın efsane ismi Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı.



Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Süleyman Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kulübün Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, anma törenine çelenk gönderdi.



Okunan duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.



ÇEBİ'DEN ANMA MESAJI



Bu arada Ahmet Nur Çebi, Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.



Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Ömrünü vakfettiği Beşiktaşımızın tarihinde müstesna bir yere sahip olan onursal başkanımız merhum Süleyman Seba’nın aziz hatırası, her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir. Kulübümüze ve Türk sporuna; sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış onursal başkanımız merhum Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum."



GALATASARAY VE FENERBAHÇE SEBA'YI ANMA MESAJI YAYIMLADI



Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın 9. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.



Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.



Fenerbahçe ise yayımladığı mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verdi.