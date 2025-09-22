Beşiktaş'ın erteleme maçının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 1. haftasında ertelenen Zecorner Kayserispor - Beşiktaş maçının hakemleri açıklandı.

24 Eylül Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.



Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Anıl Usta üstlenecek. Müsabakada Reşat Onur Coşkunses 4. hakem olarak görev yapacak.