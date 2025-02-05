Beşiktaş'ın eşiğinden dönmüştü: Cengiz Ünder'e yeni talip

Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Cengiz Ünder, son olarak Beşiktaş'a yazılmıştı.

Ancak milli oyuncunun siyah-beyazlılara transferi son anda iptal olmuş ve farklı teklifler masaya yatırılmıştı.

Torino ve Lens'in de talip olduğu Cengiz için Fenerbahçe'nin maaşının büyük bir bölümünü ödemesini talep etmesinden dolayı transfer gerçekleşmedi.

CENGİZ İÇİN YENİ İDDİA

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla beraber Cengiz için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre, Rus temsilcisi Zenit'in 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Zenit'in Cengiz için resmi adımlar atıp atmayacağı ise merak konusu.