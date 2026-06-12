Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, asırlık kulübü satın alıyor

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar TL'ye ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay; Beşiktaş 'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi 'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı.

Kulübün devri konusunda üç kez bir araya gelen Altay Başkanı Sinan Kanlı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, dün siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden Eski Futbol Federasyonu Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret ederek yol haritasını çizme adına olumlu bir görüşme gerçekleştirdi.

Anlaşma sağlanması halinde Ahmet Nur Çebi'nin vereceği destekle ilk etapta puan silme cezalarına neden olan FIFA dosyalarını sırasıyla çözüme kavuşturmayı ve mevcut kadrodaki oyuncuların alacaklarını ödemeyi planlayan İzmir temsilcisinin ilerleyen süreçte transfer yasağını kaldırarak üst liglerle yükselmesi hedefleniyor. Ahmet Nur Çebi'nin bu süreçte kulübe dışarıdan destek vermesi, Süper Lig hedefine ulaşıldığında ise devir işleminin gerçekleştirilip futbolun patronun Ahmet Nur Çebi olması bekleniyor.