Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel'den kulübe 10 milyon euro bağış

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Hüseyin Yücel, kulüpten alacağı olan 10 milyon euro'yu pazartesi günü bağışlayacağını ifade etti.



Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirilen 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında konuşan Yücel, "Benim Beşiktaş'tan hiçbir çıkarım yok. Sayın Başkan, Beşiktaş'ın iyiliğini düşünüp iyiliği için bir şeyler yapın. Camiaya bir sözüm vardı. Başkanla beraber katıldığım bir televizyon programında seçilmesem dahi maddi sözlerde bulunmuştum. Kulüpten alacağım 10 milyon euro'yu pazartesi itibarıyla kulübe bağışlayacağımı söylemek isterim." dedi.

"ADALETE GÜVENİM TAM"



Eski başkan Hasan Arat döneminde kendisiyle ilgili hesap vermesi gereken bir durum varsa kaçmayacağını belirten Yücel, "Adalete güvenim tam. Çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Alnım açık, başım dik karşınızdayım. Benim için gerçek ceza bir gün huzurlarınıza çıkamayacak duruma gelmek. Beşiktaş yönetim kurulunun savcılığa suç duyurusunda bulunmasına sebep olan denetim kurulu raporunu inceledim. Ben dahil herkes kulübün yetkili kurulları ve Türk adaleti karşısında sorumluluk alanındaki faaliyetler hakkında hesap verecektir, vermelidir. Beşiktaş'ın 1 lirasına göz koyan haysiyetsiz biri varsa önce karşısında beni bulacaktır. Buraya her zaman hesap vermeye de gerekirse hesap sormaya da geleceğim." ifadelerini kullandı.

"ADALI DEVAM ETMELİ"



Başkan Adalı'nın mayıs ayındaki seçimde görevine devam etmesi gerektiğini söyleyen Yücel, "Bizim kenetlenmeye ihtiyacımız var. Artık ileri bakmamız gerekiyor, aramızdaki buzları eritmemiz gerekiyor. Sayın Başkan ile bir yarışa girdik, kendisi ve arkadaşları seçimi kazandı. Mayısta başkanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum, başkanın arkasındayım. Denetim kurulu raporunda artık geçmişin teselli edici hatıralarını ve geçmiş dönemlerin hatalarına odaklanmayı geride bırakıp kulübün geleceğini sarsan iktidarsızlığa karşı net ve kararlı adımlar atma vaktidir. Buradayım, herhangi bir hesap verilecekse saklanmıyorum, kaçmıyorum." şeklinde konuştu.