Beşiktaş'ın eski futbolcusuydu: Adem Ljajic basketbolcu oldu!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Adem Ljajic, Novi Pazar'da futbolcu olarak forma giyiyordu.

33 yaşındaki futbolcnun Novi Pazar Basketbol takımında da forma giyeceği açıklandı.

Büyük bir basketbol tutkunu olduğu belirtilen Sırp oyuncunun 1. Erkekler Bölgesel Batı B Ligi'nde parkeye çıkacağı kaydedildi.

Ljajic'in Novi Pazar'da hem futbol hem de basketbol takımında forma giyeceği vurgulandı.