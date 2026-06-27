Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst'un yeni takımı belli oldu
27.06.2026 16:10
Anadolu Ajansı
Wout Weghorst
Hollanda ekibi Twente, eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u kadrosuna kattı
Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u transfer etti.
Twente yaptığı açıklamada, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadelerini kullandı.
AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giyen 33 yaşındaki santrafor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giymiş, 18 maçta 9 gol kaydetmişti.