Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve uzatılmayan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor.

L'equippe'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah'ın Cezayirli futbolcuya teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak serbest oyuncu statüsünde olan Ghezzal'ın seçeneklerini değerlendirmek için süre istediği kaydedildi.

Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca 32 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı formayla çıktığı 123 resmi maçta 17 gol atıp, 33 gol kaydetti.