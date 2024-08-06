Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve uzatılmayan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor.
L'equippe'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah'ın Cezayirli futbolcuya teklif yaptığı öne sürüldü.
Ancak serbest oyuncu statüsünde olan Ghezzal'ın seçeneklerini değerlendirmek için süre istediği kaydedildi.
Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Ayrıca 32 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı formayla çıktığı 123 resmi maçta 17 gol atıp, 33 gol kaydetti.
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