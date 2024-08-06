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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş ile sözleşmesi uzatılmayan Rachid Ghezzal'a Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah'ın teklif yaptığı öne sürüldü. Cezayirli hücumcunun seçeneklerini değerlendirmek için süre istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor

ile sözleşmesi sona eren ve uzatılmayan Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oluyor.

L'equippe'in haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah'ın Cezayirli futbolcuya teklif yaptığı öne sürüldü.

Ancak serbest oyuncu statüsünde olan Ghezzal'ın seçeneklerini değerlendirmek için süre istediği kaydedildi.

Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca 32 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı formayla çıktığı 123 resmi maçta 17 gol atıp, 33 gol kaydetti.

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