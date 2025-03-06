Beşiktaş'ın eski yıldızı Alvaro Negredo futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.



Sosyal medya hesabından kramponlarını astığı bir video paylaşarak emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki Negredo, "Her şey için teşekkürler futbol." ifadesini kullandı.



Negredo, kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Al-Nasr, Cadiz ve son olarak Valladolid'de forma giydi.

