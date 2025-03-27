Beşiktaş'ın eski yıldızı halı sahada görüldü, izleyenler şaşırdı

Süper Lig'e Beşiktaş formasıyla adım atan ve şu anda Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar, son dönemdeki performansı ve attığı gollerle dikkat çekiyordu.



Kamerunlu yıldız, Mersin'de bir halı sahada görüntülendi. Aboubakar'ın, halı sahaya antrenman yapmak için gittiği ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü aktarıldı.

