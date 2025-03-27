Beşiktaş'ın eski yıldızı halı sahada görüldü, izleyenler şaşırdı
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar'ın halı sahada top oynadığı görüntüler dikkat çekti. Videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Süper Lig'e Beşiktaş formasıyla adım atan ve şu anda Hatayspor forması giyen Vincent Aboubakar, son dönemdeki performansı ve attığı gollerle dikkat çekiyordu.
Kamerunlu yıldız, Mersin'de bir halı sahada görüntülendi. Aboubakar'ın, halı sahaya antrenman yapmak için gittiği ve çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü aktarıldı.
Deneyimli golcünün halı sahadaki görüntüsü futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Aboubakar'ın neşeli tavrı dikkat çekti.
Hatay'daki geleceği belirsizliğini koruyan Aboubakar'ın formunu korumak için milli arayı bu şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
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