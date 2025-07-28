Beşiktaş'ın eski yıldızı, Süper Lig'e geri dönüyor!

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, çarpıcı iddialar da ardı ardına geliyor.



Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off'ta mücadele etme hakkı kazanan Samsunspor'un hedefindeki yıldız ortaya çıktı.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ N'KOUDOU



Africafoot'un haberine göre kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou için girişimlere başladı.



Haberin devamında transferin kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından şekilleneceği kaydedildi.