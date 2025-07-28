Beşiktaş'ın eski yıldızı, Süper Lig'e geri dönüyor!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'e geri dönüyor...
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, çarpıcı iddialar da ardı ardına geliyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off'ta mücadele etme hakkı kazanan Samsunspor'un hedefindeki yıldız ortaya çıktı.
SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ N'KOUDOU
Africafoot'un haberine göre kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou için girişimlere başladı.
Haberin devamında transferin kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından şekilleneceği kaydedildi.
BEDELSİZ GİTMİŞTİ
22 Ağustos 2019'da Beşiktaş'a transfer olan Kamerunlu futbolcu, 14 Ağustos 2023'te bedelsiz olarak Damac'a gitmişti.
BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KAZANDI
N'Koudou; Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Damac formasıyla 30 maça çıkan N'Koudou, 13 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.
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