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Beşiktaş'ın eski yıldızı, Süper Lig'e geri dönüyor!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'e geri dönüyor...

Beşiktaş'ın eski yıldızı, Süper Lig'e geri dönüyor!

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, çarpıcı iddialar da ardı ardına geliyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için play-off'ta mücadele etme hakkı kazanan 'un hedefindeki yıldız ortaya çıktı.

SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ N'KOUDOU

Africafoot'un haberine göre kırmızı-beyazlılar, 'ın eski futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou için girişimlere başladı.

Haberin devamında transferin kulüpler arasındaki görüşmelerin ardından şekilleneceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı, Süper Lig'e geri dönüyor! - 1

BEDELSİZ GİTMİŞTİ

22 Ağustos 2019'da 'a transfer olan Kamerunlu futbolcu, 14 Ağustos 2023'te bedelsiz olarak Damac'a gitmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 KUPA KAZANDI

N'Koudou; Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Damac formasıyla 30 maça çıkan N'Koudou, 13 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.

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