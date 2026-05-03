Beşiktaş'ın eski yıldızından mesaj. "Kontrat göndersinler hemen imzalayayım"

HOLOSKO: "DÜNYADA EN İYİSİ BEŞİKTAŞ"

Filip Holosko ise Beşiktaş 'ın gelecek sezon yeniden kupalar kazanmasını diledi.

Ailesiyle Prag'da yaşadığını anlatan Holosko, "Ülkemde amatör ligde futbol oynamaya devam ediyorum. Beşiktaş taraftarını özledim. Uzun yıllar buradaydım. Beşiktaş taraftarı her zaman bana destek verdi. Beşiktaş'ta ve İstanbul'da mutluydum. Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal." diye konuştu.

Siyah-beyazlıların son yıllarda ligde şampiyonluktan uzak kaldığını aktaran Filip Holosko, "2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli ile lig ve Türkiye Kupası'nda iki kupa kazandık. Beşiktaş, yeni sezonda inşallah yeni kupalar kazanır." değerlendirmesinde bulundu.