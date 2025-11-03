Beşiktaş'ın Fenerbahçe yenilgisinin ardından çok ağır sözler: "Tarih yazdınız, utanın!"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan taraf 3-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.



Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçın 27. dakikasında 10 kişi kalmasıyla birlikte skoru koruyamadı ve Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrıldı.



Spor yazarları, müsabakayı Beşiktaş adına köşelerinde mercek altına aldı.



İşte yazarların yorumları:



"İKİNCİ YALÇIN DÖNEMİ = İKİNCİ TERİM DÖNEMİ"



Uğur Meleke/Hürriyet: "Ben, Sergen Yalçın’ın atılmasını da neredeyse Orkun’un hareketi kadar anlamsız buluyorum. Sahaya girip o jesti yaptığında kırmızı göreceğini biliyor olmalı Yalçın. Takımının kendisine en çok ihtiyacı olan anda oyuncularını böyle yalnız bırakması amatörce bir hareket. Nedense artık Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki ikinci dönemini, Terim’in Galatasaray’daki ikinci dönemine benzetmeye başladım. Her şeyi bilmeleri (bildiklerini düşünmeleri), benmerkezcil yönetim tarzları, kadrodaki hemen hiçbir futbolcuyu beğenmemeleri çok benziyor Terim’in 2002-2004’teki ikinci Galatasaray dönemiyle."



"HAVLU ATTI"



Ömer Üründül/Sabah: "Beşiktaş dün lige havlu attı, fazla eleştirmek istemiyorum ama Sergen Yalçın haklı bir kırmızı karttan sonra niye kart gördü? Takımının başında bulunamadı, tribüne çıktı! İki kere TV'deki programlarımda eleştirmiştim 'Neden Mert Günok'tan kaptanlık alınıp Orkun'a verildi' diye.. Bu konuda da haklı çıktım."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.

"ZOR GÜNLER BEKLİYOR"



Cem Dizdar/Fanatik: "2-0 öne geçmişken gerek Orkun Kökçü’nün kontrolsüz faul ile oyun dışı kalması gerekse Sergen Yalçın’ın anlamsız agresifliği durduk yere Fenerbahçe’yi maça aldı. Oysa o ana kadar güçlü bir oyun icra edemese bile gelişmeler Beşiktaş’ın lehine ilerliyordu. Sonrasında olanlar oldu ve maç devre sonunda beraberliğe geldi. Beşiktaş’ı hem eksik hem mecalsiz görmüş olmalı ki Tedesco ilk devrenin ‘’görünmezlerinden’’ Dolgeres Nene ile şutörü Anderson Talisca’yı yer değiştirdi. Yine de oyuna ilk devre sonundaki etkiyi koyamadı Fenerbahçe. Haliyle Beşiktaş sayısal eksikliğini pek de hissetmeden maçı son bölüme taşımayı başardı. Ne var ki, Beşiktaş’ın ikinci golünde baskıyı yapıp golü atan Emirhan Topçu’ya bu kez John Duran baskı yapıp golü attı! Yani Beşiktaş başta öyle ya da böyle eline aldığı maçı rakibi fevkalade şeyler yapmamış olmasına rağmen kaybetti. Fenerbahçe ise topla daha çok oynadı, daha çok denedi Ersin Destanoğlu’na daha çok kurtarış yaptırdı ve 3 gol atarak maçı kazandı. Maçın önünde yönetim ve ‘’ibra’’ tartışmaları yaşayan, maç içinde ise yersiz kırmızı kartlarla oyunu da kaybeden Beşiktaş’ı zor günler bekliyor. Gerek mevcut yönetim ve tercihleri, gerekse takımın hâl ve gidişi Beşiktaş’ın bir türlü çıkamadığı trübülanstan kolay çıkamayacağının habercisi sanki..." "BASTIRILMIŞ HAYAL KIRIKLIĞI, ÖFKE"



Fatih Doğan/Sabah: "Orkun Kökçü hırsının ve kontrolsüzlüğünün sonucu kırmızıyı gördü sonrasında duygusal tepki veren hocası Sergen Yalçın. İki kırmızı, 2-0 önde giden Beşiktaş'ın yolunu kapattı. Yeşile dönmüş yollar 2-3'lük mağlubiyetle adeta kızardı. Beşiktaş taraftarı hem üzgün hem şaşkın. 90 dakika boyunca umutla 10 kişiyle içeride dışarıda kazandıkları derbilerin hatırasına tutundu. Biraz Rafa biraz Bilal ve Emirhan'ın hırsına tutunsa da galibiyeti getirecek hırsı, hatta beraberliği koruyacak oyunu sergileyemediler. Puan tablosu Beşiktaşlılar için hasret dolu, acı dolu. Hatta bastırılmış hayal kırıklığı ve öfke dolu…"

Beşiktaşlı Orkun Kökçü, kırmızı kart sonrası soyunma odasının yolunu böyle tuttu.

"SADECE 3 PUAN KAYBETMEDİ"



Fırat Aydınus/Hürriyet: "25. dakikaya kadar farklı bir senaryoda ilerleyen maç, Orkun’un takımını eksik bırakmasıyla tamamen başka bir hikayeye evrildi. Böylece Beşiktaş yalnızca üç puan kaybetmedi, sezona az da olsa tutunma umutlarını da yitirdi. Fenerbahçe ise belki de kendi adına büyük bir kayıpla sonuçlanabilecek bir karşılaşmada, iki farklı geriye düştüğü maçı çevirerek üç puanı aldı ve zirve takibini daha iddialı şekilde sürdürdü."



"BEŞİKTAŞ TARİH YAZDI"



Ahmet Çakar/Sabah: "Beşiktaş maalesef tarih yazdı… Bir Orkun Kökçü, ligin ve belki de takımının kaderini değiştirdi. Tabii ki Sergen Yalçın da öyle. Orkun geldiğinde Messi gibi karşılandı ama dün gece Beşiktaş'a ihanet etti… Beşiktaş maça mükemmel başladı. 2-0 öne geçti. Fenerbahçe darmadağındı, ilk yarının ortalarında bayram değil, seyran değil Orkun gidip rakibinin baldırına bastı. Kendini attırdı, tabii Sergen Yalçın durur mu o da akabinde kendini attırdı ve Beşiktaş ilk yarının sonuna kadar, darmadağın oldu ve skor 2-2'ye geliverdi. 2. yarı 'Fenerbahçe rahat kazanır' diyorduk ama olmadı. Asla iyi futbol oynamadılar, ne hücum planları var ne de tempoları… Hatta Rafa Silva 80'de karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü yapsa bu kez Fenerbahçe tarih yazacaktı! 'Maç böyle biter' diyorduk sahneye Emirhan ile Duran çıktı. Ceza alanında bir stoper, topla eveleyip gevelemez. Duran bastı aldı ve tuhaf bir vuruşla Fenerbahçe'ye maçı kazandırdı."

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden önce takım halinde fotoğraf çektirdi.

"HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYACAK"

Güntekin Onay/Hürriyet: "Maça harika başlamışsın, 2-0’ı bulmuşsun Fenerbahçe şaşkına dönmüş, sürekli hata yapıyor, hücumda etkili değil, basit top kayıplarıyla hata üzerine hata yapıyor ancak Orkun’un kırmızı kartı siyah beyazlılar için derbide bir sonun başlangıcı, sezonun da bitişi anlamına geldi. Bir futbol takımı avuçlarının içindeki maçları üst üste rakiplerine hediye ediyorsa başta teknik direktör olmak üzere herkes şapkasını önüne koyacak."



"HER ŞEYİ YERLE BİR ETTİ"



Ali Gültiken/Sabah: "Orkun'un gördüğü kırmızı kart her şeyi yerle bir etti. Kaptanın gemiyi erken terk etmesi oyun dengesini tamamen F.Bahçe'ye çevirdi. Beşiktaş'ı doğal olarak kendi yarı alanında daha sabırlı bir savunma yapabilmek dışında fazla alternatifi de kalmadı. Bir dönem Toure, bir dönem Rafa ile ön tarafta tek santrfor oynama düşüncesi aslında gol olmayan pozisyonlar da getirdi. Eksik kaldığınız derbi maçları hem saha mücadelesi hem de psikolojik direnç isteyen maçlar. Sürekli rakibinizin peşinden koşmak, belli alanda savunma yapmak kolay değil. Bireysel hatayı da hiç yapmamak gerekli… Faturası da ağır oluyor. Beşiktaş kendi adına çok şeyi pozitif yönde değiştirebileceği maçı maalesef bireysel yanlışlarla rakibine hediye etti."



"BU TARAFTARDAN UTANIN"



Sinan Vardar/Fotomaç: "Maç berabere bitebilir miydi derken, Emirhan'ın yaptığı o büyük hata gecenin kaderini belirledi. İyi başlayan bir derbinin, Beşiktaşlı taraftarlar için anlatılamayacak bir kabusa dönüşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Milyon dolarların sokağa döküldüğü bir sezon daha bitti! Söylenecek, yazılacak çok şey var... Beşiktaş bir bir eriyor. Yönetimiyle, kaptanıyla, teknik direktörüyle... Bu camia, bu berbat tabloyu hak etmiyor. Beşiktaşlılar üzülüyor ama kimin umurunda? Bu büyük taraftardan utanın!"