Beşiktaş'ın futbolcusu Umut Meraş trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ta trafik kazası geçirerek sakatlanan Emrecan Uzunhan'ın ardından Umut Meraş'ında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

beINSPORTS'un haberine göre, Beşiktaş'ın futbolcusu Umut Meraş'ın maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdiği aktarıldı.

Öte yandan futbolcunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı vurgulandı.

EMRECAN UZUNHAN'DA KAZA YAPMIŞTI

Daha önce de takımın bir diğer oyuncusu Emrecan Uzunhan trafik kazasına karışmış ve 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı bildirilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Beşiktaş, "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş’ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullanarak bilgilendirme yaptı.