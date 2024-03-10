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Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fernando Santos, Ante Rebic'i 22 kişilik kamp kadrosuna dahil etmezken, siyah-beyazlılarda kritik deplasmanda 7 isim eksik.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

, Trendyol ’in 29. haftasında deplasmanda yarın saat 20.30’da Gaziantep ile karşılaşacak.

Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu da belli oldu.

7 İSİM YOK

Kart cezalısı olan Omar Colley'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede yer almadı.

Beşiktaş’ın 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy"

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