Beşiktaş'ın genç futbolcusundan hakem tepkisi: "Ceza almak istemiyorum ama..."

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sezon ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Tıknaz'ın sözleri şu şekilde:



"KÖTÜ BAŞLIYORUZ, ÇÖZÜM BULMALIYIZ"



"Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi."



"CEZA ALMAK İSTEMİYORUM"



"Oyun çok fazla durdu. Hakemle ilgili konuşmak ve ceza almak istemiyorum ama benimle alakalı da kırmızı kart pozisyonu var."