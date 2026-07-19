Beşiktaş'ın genç yıldızı Süper Lig ekibine gitti
19.07.2026 15:49
Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş'ta en hırçın oyuncu Tayyip Talha Sanuç olmuştu.
Beşiktaş, genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig ekibine transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
GEÇEN SEZON KIRMIZI KARTLARLA GÜNDEME GELDİ
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş'ta en hırçın oyuncu Tayyip Talha Sanuç olmuştu.
Yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, tekrar oynamaya başladığı dönemde 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.