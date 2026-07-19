Beşiktaş'ın genç yıldızı Süper Lig ekibine gitti

Dusan Tadic imzayı atmak üzere. Yıllar sonra geri dönüyor

Dusan Tadic imzayı atmak üzere. Yıllar sonra geri dönüyor

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Muhtemel 11'ler