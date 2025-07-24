Beşiktaş'ın genç yıldızı vedaya hazırlanıyor: Semih Kılıçsoy, İtalya yolcusu

Beşiktaş'ta genç yıldız Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferinin tamamlanmak üzere olduğu iddia edildi. Beşiktaş, Semih'in İtalyan ekibine satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda anlaşmaya verdi.



Cagliari, Semih'i kiralama ücreti olarak Beşiktaş'a 1 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 12 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ve 2 milyon euro da bonus maddesi olduğu ileri sürüldü.



SONRAKİ SATIŞTAN PAY MADDESİ



Ayrıca Semih Kılıçsoy'un bonservisinin alınması halinde Cagliari, Beşiktaş'a sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.



Semih'in 31 Ağustos Perşembe günü Shakthar Donetsk ile oynanacak olan rövanş maçı sonrası İtalya'ya gidip sözleşme imzalaması bekleniyor.