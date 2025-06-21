Beşiktaş'ın genç yıldızı YKS'ye girdi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Genç oyuncu Yiğit Yüksel de sınava giren isimler arasındaydı.

İki futbolcu da Etiler Anadolu Lisesi'nde YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter döktü.

TRANSFERLE GÜNDEMDEYDİ



Hollanda devi Ajax, Beşiktaş'ın genç yıldızı Hekimoğlu için siyah-beyazlı kulübe 9 milyon euro değerinde bir teklif yaptı.



BeinSports'un haberine göre; Ancak teklifin taksitli ödeme planı içermesi nedeniyle Beşiktaş yönetimi, bu öneriyi geri çevirdi.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de Mustafa’nın takımda kalmasını istediği ve bu nedenle transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

