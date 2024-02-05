Beşiktaş'ın gündeminde olan Renato Sanches için De Rossi'den açıklama

Beşiktaş ara transfer döneminin son günlerinde transfer takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekibin son olarak Roma'da forma giyen Renato Sanches'in gündemine aldığı öne sürülmüştü.

Mourinho döneminin sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük görevine getirilen De Rossi oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Tuttosport'un haberine göre De Rossi, Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin tamamlandığını ve maç kadrosuna dahil edileceğini duyurdu.

Daniele De Rossi şu ifadeleri kullandı;

"MAÇ KADROSUNA ALACAĞIZ"

"Renato Sanches'in tedavi süreci tamamlandı. Birkaç hafta sahalardan uzak olduğu için her zaman dikkatli olmamız gerekiyor.

Renato bu hafta tüm antrenmanları bizimle birlikte yaptı ve iyileşmesini tamamladı. Onu maç kadrosuna alacağız.

"ŞU ANDA İYİ DURUMDA"

Renato'yu sakin ve psikolojik olarak iyi görüyorum. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklardan kesinlikle etkilendi. Şu anda iyi durumda."

Roma Serie A'nın 23. haftasında bu akşam TSİ 22.45'te Cagliari ile karşı karşıya gelecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü sona erecek.