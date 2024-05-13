Beşiktaş'ın gündemindeki Di Maria için transfer açıklaması

Portekiz Premier Ligi'nde Aoruca'yı 5-0 mağlup eden Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcıya sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Beşiktaş ile anılan Di Maria için "Di Maria'nın Luz Stadı'ndaki son maçı mıydı? sorusu yöneltildi.

"KALACAĞINA DAİR HALA UMUT VAR"

Schmidt adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria'nın geleceğiyle ilgili, "Kalacağına dair hala umut var, henüz kararını verdiğini düşünmüyorum. Di Maria'yı çok takdir ediyorum. Harika bir kariyeri var ve hala çok iyi durumda. Onun koçu olarak onunla bir sezon daha çalışmanın harika olacağını düşünüyorum, çünkü o hala iyi durumda. Üst düzey. Ne olacağını göreceğiz.

Geçtiğimiz aylarda Juventus'tan Benfica'ya transfer olan Di Maria'nın 1+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı da iddia ediliyordu.

Bu sezon Benfica ile 48 resmi maçta forma giyen Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp, 15 asistlik katkı sağladı.