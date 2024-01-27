Beşiktaş'ın gündemindeydi: Nemanja Matic Lyon'a resmi imzayı attı

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i gündemine almıştı.
Ancak Lyon, 2,6 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sırp futbolcu Fransız ekibine 2 yıllık sözleşme imzalayarak kendisini mavi-beyaz renklere bağladı.
Bu sezon Rennes ile 19 resmi maçta forma giyen Matic, 3 gollük katkı sağladı.
Bienvenue Nemanja ! 🦁🔴🔵#Matić2026 pic.twitter.com/7tap3cc9wf— Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2024
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