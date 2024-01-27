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Beşiktaş'ın gündemindeydi: Nemanja Matic Lyon'a resmi imzayı attı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Nemanja Matic, resmen Lyon'da. Fransız ekibi 2,6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sırp oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın gündemindeydi: Nemanja Matic Lyon'a resmi imzayı attı

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen , Rennes forması giyen Nemanja Matic'i gündemine almıştı.

Ancak Lyon, 2,6 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sırp futbolcu Fransız ekibine 2 yıllık sözleşme imzalayarak kendisini mavi-beyaz renklere bağladı.

Bu sezon Rennes ile 19 resmi maçta forma giyen Matic, 3 gollük katkı sağladı.

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