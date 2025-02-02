Beşiktaş'ın gündemindeydi: Samuel Dahl'ın yeni adresi duyuruldu

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak Roma forması giyen sol bek Samuel Dahl'ı gündemine almıştı.

A Bola'nın haberine göre, İsveçli oyuncunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla beraber Benfica'ya kiralandığı öne sürüldü.

Ayrıca haberde 21 yaşındaki oyuncunun gösterdiği performansa bağlı olarak kalıcı transferinin değerlendirileceği kaydedildi.

Bu sezon Roma formasıyla 5 resmi maça çıkan Dahl, bu mücadelelerde 240 dakika sahada kalırken, gol veya asist katkısı veremedi.