Beşiktaş’ın gündemindeydi yeni takımı belli oldu

Beşiktaş’ta sağ bek çıkmazı giderek büyüyüyor. Jonas Svensson ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş’ta birçok farklı oyuncu gündeme gelirken son olarak gündemde olduğu öne sürülen Emerson Royal’in yeni takımı resmiyete döküldü.



FLAMENGO DUYURDU



Flamengo Kulübü, 26 yaşındaki sağ bek ile Aralık 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



İtalya basınında, transferin 9 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.



Ülkesinde Ponte Preta, Atletico Mineiro, İspanya'da Real Betis, Barcelona ve İngiltere'de Tottenham forması giyen Brezilyalı futbolcu​​​​​​​, geçen sezon başında Milan'a transfer oldu.



Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülen Emerson, Milan kariyerinde 26 maça çıktı.



BAŞKAN ADALI AÇIKLAMIŞTI



Transfer sezonunda önemli takviyeler yapan Beşiktaş, sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş’ta bir dönem Emerson Royal’ın gündemde olduğu ifade edilirken Başkan Adalı “ Menajerlerle çalışan gazeteci görünümlü hesapların ya da sosyal medya yapılanmalarının çığırtkanlığına kulak asmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.



Transferle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Adalı, “Emerson’u aldığımız falan yok, çalışmalarımız devam ediyor” demişti.



BEŞİKTAŞ’A GÖNDERME YAPTI



Flamengo kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Brezilya'da oynamak > Türkiye'de oynamak" ifadeleri kullanıldı.



