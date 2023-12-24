Beşiktaş'ın Hatayspor kamp kadrosu açıklandı: 5 eksik

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ta Necip Uysal, Umut Meraş, Gökhan İnler, Alex-Oxlade Chamberlai ve Tayyip Talha Sanuç kadroya alınmadı.
Mersin Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN 25 KİŞİLİK KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.
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