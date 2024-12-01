Beşiktaş'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu: 3 eksik
Beşiktaş, Hatayspor ile Süper Lig'de oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal ve Ernest Muci kamp kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlılar kritik mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ernest Muci kamp kadrosunda yer almadı
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 24 futbolcu şöyle:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ciro Immobile, Can Keleş
📋 Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 1, 2024
#HTYvBJK pic.twitter.com/zKAcAlkYEw
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